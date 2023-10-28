Бивол надеется провести бой до конца года

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол в интервью «СЭ» рассказал, что надеется провести бой в 2023 году.

«Подерусь ли я в этом году? Я надеюсь. Это самый болезненный вопрос. 2023 год без боев? Насколько это тяжело? Честно говоря, для меня все как-то быстро пролетело, много событий, не связанных с боксом. У меня еще была травма руки, я вот ее пролечил. Это старая травма. Все время был в подготовке, что вот-вот проведу бой. В принципе, на этом этапе карьеры как-то спокойно себя чувствую. Но надеюсь, что проведу бой в этом году», — сказал Бивол.

Бивол (21-0) в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).