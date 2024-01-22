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Бивол: «Бетербиев очень силен, он как камень. Меня ждет самое тяжелое испытание»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) поделился ожиданиями от поединка с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0).

«Он очень силен, он как камень. Его удары очень тяжелые. Честно говоря, я считаю, что это мое самое тяжелое испытание. Он физически сильнее Канело Альвареса, и у него хорошая техника. Многие говорят о его силе, но забывают о технике. Я сторонник умного бокса, и я верю, что он превзойдет силу, я надеюсь, что мои навыки помогут мне победить», — сказал Бивол Matchroom Boxing.

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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