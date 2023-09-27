Тим Цзю дал смелый прогноз на бой Альвареса и Чарло: «Джермелл будет нокаутирован»

Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) уверен, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) в поздних раундах нокаутирует абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1).

«Чарло — самый слабый [среди неоспоримых чемпионов], — сказал Цзю в интервью Fox Sports Australia. — А ведь есть еще такие парни, как Наоя Иноуэ и [Александр] Усик. Они выше уровнем. Они — топовые ребята. Как бы то ни было, Чарло — номер один в дивизионе, он уничтожил всех остальных.

Но Канело Альварес — это другой уровень. Теперь я более уверен в Канело. Я все еще думаю, что дело дойдет до поздних раундов, и думаю, что в начале Чарло будет действовать остро, активно перемещаясь. Но как только он окажется у канатов, вот тут-то Канело и начнет доминировать. Он победит нокаутом. Просто за счет своей физической силы, своего IQ и опыта. Я ожидаю, что эти три фактора сыграют большую роль в этом бою.

На самом деле я не думаю, что размер будет иметь большое значение. Канело раньше дрался в первом среднем весе, люди забывают об этом. И он ниже Чарло. Так что я не думаю, что размер будет играть какую-то роль».

Альварес и Чарло проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США.