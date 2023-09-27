Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 12:25

Тим Цзю дал смелый прогноз на бой Альвареса и Чарло: «Джермелл будет нокаутирован»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) уверен, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) в поздних раундах нокаутирует абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1).

«Чарло — самый слабый [среди неоспоримых чемпионов], — сказал Цзю в интервью Fox Sports Australia. — А ведь есть еще такие парни, как Наоя Иноуэ и [Александр] Усик. Они выше уровнем. Они — топовые ребята. Как бы то ни было, Чарло — номер один в дивизионе, он уничтожил всех остальных.
Но Канело Альварес — это другой уровень. Теперь я более уверен в Канело. Я все еще думаю, что дело дойдет до поздних раундов, и думаю, что в начале Чарло будет действовать остро, активно перемещаясь. Но как только он окажется у канатов, вот тут-то Канело и начнет доминировать. Он победит нокаутом. Просто за счет своей физической силы, своего IQ и опыта. Я ожидаю, что эти три фактора сыграют большую роль в этом бою.
На самом деле я не думаю, что размер будет иметь большое значение. Канело раньше дрался в первом среднем весе, люди забывают об этом. И он ниже Чарло. Так что я не думаю, что размер будет играть какую-то роль».

Альварес и Чарло проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Сауль Альварес
Тим Цзю
1
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
ВАДА пригрозило Олимпийскому совету Азии санкциями за флаг КНДР на открытии Азиады
Ольга Бузова упала на лед перед хоккейным матчем в Минске
Число погибших и пострадавших от пожара на свадьбе в Ираке выросло до 450
Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси в Москве
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бивол расстроен отсутствием боев: «Нет ни одного боксера, который хотел бы драться со мной»
Новости
RSS RSS
Все новости