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Дмитрий Бивол: когда бой с Артуром Бетербиевым — дата и где пройдет после переноса

Бивол проведет бой с Бетербиевым после травмы соперника в октябре
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Российский боксер профессионал Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Непобежденный российский боксер, чемпион мира по версии WBA Super и IBO Дмитрий Бивол проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе с непобежденным российско-канадским чемпионом мира по версии IBF, WBC и WBO Артуром Бетербиевым 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вечер бокса состоится на арене спортивного комплекса «Kingdom Arena» и начнется в 20.00 по московскому времени.

Бой между Биволом (23 победы, 0 поражений на профессиональном уровне) и Бетербиевым (20 побед, 0 поражений) после подписания сторонами контракта был запланирован на 1 июня. Однако 4 мая появилась информация, что Бетербиев порвал мениск на тренировке на заключительном этапе подготовки. Из-за этого противостояние российских боксеров пришлось перенести, а Бивол в эту дату провел другой поединок в Эр-Рияде — победил Малика Зинада техническим нокаутом в шестом раунде.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Артур Бетербиев против Дмитрия Бивола: основная информация о бое за звание абсолютного чемпиона мира

Официальных объявлений о показе боя Бивол — Бетербиев в России пока не было. Международную трансляцию организуют спортивный стриминговый сервис DAZN и кабельный канал ESPN+.

«СЭ» планирует провести текстовую онлайн-трансляцию поединка Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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