Крус проиграл Валенсуэле в бою за звание чемпиона мира по версии WBA

Мексиканец Исаак Крус проиграл американцу Хозе Валенсуэле в титульном бою за звание чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе. Поединок проходил в ночь на 4 августа в Лос-Анджелесе (США).

Бой завершился победой Валенсуэлы раздельным решением судей 116:112, 113:115, 116:112.

26-летний Крус потерпел третье поражение в карьере. На его счету также 26 побед и 1 ничья. 25-летний Валенсуэла одержал 14-ю победу при 2 поражениях.