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Сегодня, 13:11

Дэвид Бенавидес объяснил, за счет чего Бивол победит Бетербиева

Давид Хачатрян
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Обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (28-0) считает, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) победит чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0).

«Если честно, я думаю, что Бивол победит. Бивол действительно опасный боец. Бетербиев тоже опасный боец, но ему уже 40 лет, он травмируется, не думаю, что он уже тот, кем был, но это будет интересный бой. Бивол победит. Его работа на ногах и комбинации сделают свое дело и принесут ему победу», — сказал Бенавидес в интервью MillCity Boxing.

39-летний Бетербиев переживает серию травм, которые не прекращаются с начала этого десятилетия. С марта 2020 года было отменено пять его поединков, но стоит отметить, что не все из них — по его вине.

Бой Бетербиева и Бивола должен был состояться 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Однако из-за травмы Бетербиева (разрыв мениска) поединок был отложен на конец года.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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