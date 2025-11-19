Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Сегодня, 22:00

Дэвид Бенавидес — Энтони Ярд: дата и место проведения боя

Дэвид Бенавидес и Энтони Ярд проведут бой 22 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Американский боксер Дэвид Бенавидес и британец Энтони Ярд проведут бой в субботу, 22 ноября. Вечер бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет в ANB Arena. Начало — около 23.55 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Бенавидес — Ярд

На кону в поединке — титулы WBC и WBA в полутяжелом весе, которыми владеет Бенавидес.

28-летний Бенавидес в профессиональной карьере одержал 30 побед при нуле поражений. 34-летний Ярд идет с рекордом в 27 побед и 3 поражения.

Официальных трансляция поединка в России не запланировано. Правами на показ владеет онлайн-платформа DAZN. Ключевые события и результат боя Бенавидес — Ярд можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

