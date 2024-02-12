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12 февраля, 15:18

Цзю рассказал, в каком случае назовет Милохина красавой

Микеле Антонов
Корреспондент
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Знаменитый российский боксер Костя Цзю ответил на вопрос «СЭ» о перспективах популярного тиктокера Дани Милохина в боксе.

«Я не видел его в деле. Только после смогу сказать, красава Милохин или нет. Сначала он должен показать себя. Потом будем говорить. Он должен доказать на ринге, что красава», — сказал Цзю «СЭ».

Сообщалось, что Милохин начнет карьеру в боксе под флагом России. Ожидается, что в феврале он проведет свой первый боксерский бой в Дубае, его соперником будет индийский блогер Аджмал Хан.

Милохин ответил Цзю, не поверившему в него: «Он еще скажет, что я красава»

Костя Цзю
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