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8 апреля 2025, 14:59

Цзю назвал бредом идею о возможном участии Овечкина в боксерском поединке

Александр Абустин
корреспондент

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Леннокса Льюиса, который считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин мог бы проявить себя в боксе.

«Полный бред. Зачем ему делать выставочный бой? Каждое действие должно быть для чего-то, зачем ему это нужно было бы? Если он захочет, то он скажет об этом. Он не боксер вообще, зачем ему рисковать? Ему это совсем не нужно. Даже если бы он захотел и спросил у меня совета, я бы ему сказал: «Тебе совершенно не надо это», — сказал Цзю «СЭ».

6 апреля Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата лиги против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд НХЛ.

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