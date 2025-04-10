Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

10 апреля, 22:11

Артур Манн: «Карьера Ковалева — история, достойная легенды. Но для меня важнее моя карьера»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Немецкий боксер Артур Манн обратился к бывшему чемпиону WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе, россиянину Сергею Ковалеву перед поединком с ним на турнире WINLINE IBA.PRO 2.

«Сергей, я уважаю тебя и считаю одним из самых великих боксеров своего времени. Твоя карьера — история, достойная легенды. Но для меня сейчас важнее моя собственная карьера и история. Несмотря на то, что это будет твой прощальный поединок, я иду за тобой. Будь готов! Увидимся на ринге», — приводит пресс-служба турнира слова Манна.

10-раундовый Ковалева и Манна пройдет 18 апреля в Челябинске. Победитель станет обладателем чемпионского пояса IBA Intercontinental в первом тяжелом весе.

42-летний Ковалев за карьеру в профессиональном боксе одержал 35 побед (29 нокаутом), потерпел 5 поражений и завершил один поединок вничью.

У 34-летнего Манна 22 победы (13 нокаутом) и 4 поражения.

Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Красноярском крае судья умер во время футбольного матча
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Кто выиграет чемпионскую гонку в РПЛ? Прогнозы авторов «СЭ»
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Цзю назвал бредом идею о возможном участии Овечкина в боксерском поединке

Ковалев: «Бивол поймал кураж. Сейчас любой соперник будет сломлен Димой»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости