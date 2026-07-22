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Чемпион мира-2025 Бижамов проведет бой 14 августа на турнире IBA.PRO 20

Чемпион мира-2025, четырехкратный чемпион России Джамбулат Бижамов 14 августа в Набережных Челнах проведет поединок с бронзовым призером чемпионата мира-2021 Владимиром Мирончиковым. Этот 10-раундовый бой за пояс IBF European во втором среднем весе возглавит турнир WINLINE. IBA.PRO 20.

Последний официальный поединок Бижамова по профессионалам состоялся в июле прошлого года, когда россиянин единогласным решением судей победил Улугбека Собирова из Узбекистана.

Последний бой Мирончикова проходил в марте в Санкт-Петербурге на турнире IBA.PRO 15, когда он единогласным решением судей победил все того же Собирова.

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Джамбулат Бижамов
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