Третий бой Бивола и Бетербиева может состояться до конца года

Третий поединок между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может пройти до конца 2026 года, сообщает ТАСС.

«Здесь есть много нюансов. Но если они сойдутся, бой может состояться до конца года», — приводит издание слова источника.

21 июля сообщалось, что Бивол освободит титул WBO ради третьего поединка с Бетербиевым.

Предыдущие два боя между боксерами прошли в 2024 и 2025 годах в Саудовской Аравии. Первый бой выиграл Бетербиев, второй — Бивол.