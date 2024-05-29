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Сегодня, 10:19

Брэдли: «Джервонта Дэвис без Мейвезера — ничто»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2) жестко раскритиковал чемпиона по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (29-0), который поссорился с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим (50-0).

«Джервонта Дэвис — ничто без Мейвезера. Мейвезер — это все еще Мейвезер, с Джервонта или нет. «Танк» нуждается в Мейвезере. Мейвезер сделал «Танка». Конечно, «Танк» делал бои, у него есть сила и все такое, но без Мейвезера он не был бы там, где он сейчас, гарантированно», — сказал Брэдли в интервью ES News.

Ранее Мейвезер раскритиковал идею проведения боя между Дэвисом и Фрэнком Мартином (18-0), на что Дэвис назвал Мейвезера «хейтером» и заявил, что Мейвезер не может покинуть Дубай из-за долгов.

Тимоти Брэдли
Флойд Мейвезер-младший
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