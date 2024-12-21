Кто победит в реванше Александра Усика и Тайсона Фьюри?

Боксеры Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут бой в главном событии вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 21 декабря. Этот поединок станет реваншем между ранее непобедимыми чемпионами тяжелого веса.

Первый бой обладатель пояса WBC Фьюри и чемпион по версиям WBA, WBO, IBF, IBO, The Ring Усик провели в столице Саудовской Аравии 18 мая. Украинец победил британца раздельным решением судей, объединил титулы и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, но летом оставил без защиты свой пояс в организации IBF.

Начало реванша 37-летнего Усика (22-0, 14 КО) и 36-летнего Фьюри (34-1-1, 24 КО) ожидается в ночь на воскресенье, 22 декабря. Ориентировочное время выхода соперников в ринг после красочного шоу — между 1.00 и 1.30 мск. А как завершится повторное противостояние звезд бокса? Выбирайте один из ответов в нашем голосовании (на этой странице или в онлайн-трансляции боя Усик vs Фьюри 2).

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию вечера бокса в Эр-Рияде с главным событием Усик — Фьюри.