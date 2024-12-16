Сергей Жуков — о бое Фьюри и Усика: «Непобедимых людей не существует»

Солист группы «Руки Вверх!» и болельщик ЦСКА Сергей Жуков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Не буду делать прогнозов в данном случае. Скажу так: непобедимых людей не существует. А уж дальше думайте сами. Но я был в дичайшем восторге от рекламы, которую сняли при участии Усика и Фьюри, где в каждом человеке им чудился свой соперник. Считаю, это вершина того, что может быть в промо к бою.

Понятно, что люди в этой индустрии всегда умели делать круто. Конечно, большой ажиотаж. Давайте прямо скажем: это два профессиональных бойца. Огромные, серьезные легенды и чемпионы, несмотря на все нюансы. Тем интереснее будет событие. Лучше не делать прогнозов, а просто посмотреть красивый бой», — сказал Жуков для «СЭ».

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.