Бой Александра Усика против Тайсона Фьюри: дата и время начала реванша

Поединок Александра Усика с Тайсоном Фьюри пройдет в ночь на 22 декабря

Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри сразятся в главном поединке боксерского вечера в Эр-Рияде в ночь с 21 на 22 декабря. Событие состоится на «Kingdom Арене», ориентировочное время начала реванша Усика против Фьюри — 1.30 мск.

На кону — титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Усик стал абсолютным чемпионом после победы над Фьюри в первом бою в Эр-Рияде 18 мая раздельным решением судей, но затем оставил вакантным пояс IBF из-за невозможности провести защиту в срок и подготовки к реваншу.

Усику — 37 лет, он провел 22 поединка на профессиональном уровне, одержав победу в каждом из них.

Фьюри — 36 лет, на его счету 34 победы, одна ничья и одно поражение.