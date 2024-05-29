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Сегодня, 11:54

Boxing Scene назвало 15 лучших супертяжеловесов в истории бокса

Давид Хачатрян
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Издание Boxing Scene опубликовала список 15 лучших супертяжеловесов в истории бокса. В список не вошли ни экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1), ни абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0). Это объясняется тем, что «сложно оценивать карьеру боксера, пока она продолжается».

Лучшие боксеры-супертяжеловесы по версии Boxing Scene:

15. Владимир Кличко (64-5, 53 КО);

14. Майк Тайсон (50-6, 44 КО);

13. Джин Танни (61-1-1, 45 КО);

12. Санни Листон (50-4, 39 КО);

11. Джеймс Джеффрис (18-1-2, 15 КО);

10. Эвандер Холифилд (44-10-2, 29 КО;

9. Леннокс Льюис (41-2-1, 31 КО);

8. Джек Демпси (61-6-8, 50 КО);

7. Джо Фрейзер (32-4-1, 27 КО);

6. Рокки Марчиано (49-0, 43 КО);

5. Ларри Холмс (69-6, 44 КО);

4. Джордж Форман (76-5, 68 КО);

3. Джек Джонсон (77-13-14, 48 КО);

2. Джо Луис (66-3, 52 КО);

1. Мухаммед Али (56-5, 37 КО).

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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