Батыргазиев проведет поединок с Кэрролом за временный титул чемпиона WBA

Российский боксер Альберт Батыргазиев проведет бой с Джоно Кэрроллом из Ирландии за временный титул чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе.

Поединок между спортсменами состоится 12 июня в Серпухове в рамках турнира из серии «Ночь чемпионов IBA».

В своей карьере 25-летний Батыргазиев, являющийся победителем Олимпиады-2020, одержал 10 побед и не потерпел ни одного поражения.

На счету 32-летнего Кэрролла 24 победы и 1 поражение. Два поединка с его участием завершились вничью.