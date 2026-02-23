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Боксеры «Динамо» победили сборную мира, Давил Суров был дисквалифицирован

Сборная «Динамо» добилась победы над сборной мира в рамках прошедшей в понедельник, 23 февраля, в Москве международной матчевой встречи по боксу, посвященной Дню защитника Отечества.

Соревнования прошли в пяти весовых категориях, а бои состояли из трех раундов по три минуты. Итоговый счет — 4:1 в пользу боксеров «Динамо».

За «бело-голубых» на турнире «МЕЛБЕТ. Международная матчевая встреча между сборными «Динамо» и мира» выступили Давид Суров, Габил Мамедов, Игорь Свиридченков, Егор Шапочанский и Рамазан Дадаев.

Результаты боев турнира:

— Габил Мамедов в весовой категории до 63,5 кг единогласным решеним судей победил кубинца Виктора Переса;

— Игорь Свиридченков в весовой категории до 71 кг единогласным решением судей победил Майкла Кинга из ДР Конго;

— Егор Шапочанский в весовой категории до 75 кг решением судей победил Саиджамшида Джафарова из Азербайджана;

— Рамазан Дадаев в весовой категории до 92 кг раздельным решением судей победил Мадияра Сайдрахимова из Узбекистана;

— Давид Суров в весовой категории свыше 92 кг проиграл иранцу Иману Рамезанпуру из-за дисквалификации в третьем раунде за нанесение ударов после команды «стоп» со стороны судьи.

Также в рамках шоу прошли два медиа-боя. В весе до 77 кг Пеле Садоян (Грузия) победил Абубасира Шахвердиева, а в весе до 70 кг Асрор Акпарходжаев победил Гора Туманяна.

Турнир «МЕЛБЕТ. Международная матчевая встреча между сборными «Динамо» и мира» был организован Iron&Gloves Promotions при поддержке общества «Динамо» и Федерации бокса России. Основными партнерами вечера бокса выступили букмекерская компания «Мелбет» и ПАО Банк ВТБ. Это была вторая подобная международная матчевая встреча.

Первая состоялась в ноябре 2024 года, когда по итогам семи поединков сильнее оказались динамовцы — 6:1.

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