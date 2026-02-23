Американский боксер Джордж потерял сознание в перерыве между раундами

В Детройте на вечере бокса Джозеф Джордж потерял сознание в перерыве после первого раунда боя против Атифа Оберлтона. Кадры инцидента попали в трансляцию ESPN .

В первом раунде соперники столкнулись головами. Джордж довел трехминутку до конца, вернулся в угол, сел на стул в ожидании подсказок тренеров и внезапно потерял сознание. Бой был остановлен, победа техническим нокаутом присуждена Оберлтону.

Тренер пострадавшего Хайлон Уильямс сообщил, что боксера срочно госпитализировали, сделали МРТ и сейчас его состояние стабильно. А соперник Джорджа признался, что происходящее потрясло его до глубины души.

«Думаю, это повлияло на меня психологически. Я просто хотел убедиться, что с ним все в порядке. Я никогда раньше не видел ничего подобного в боксе. Я был очень обеспокоен, потому что мы все хотим выйти на ринг, навязать борьбу и уйти своими ногами. Ты хочешь покинуть ринг так же, как и вышел на него», — цитирует Оберлтона ESPN.

36-летний Джордж одержал на профессиональном ринге 13 побед при двух поражениях.