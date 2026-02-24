Источник: реванш между Мейвезером и Пакьяо запланирован на 19 сентября

Бой-реванш между боксерами Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо планируется на сентябрь 2026 года, сообщает The Ring со ссылкой на источники.

По данным Variety, поединок состоится 19 сентября на арене The Sphere в Лас-Вегасе. Трансляция будет доступна на Neflix. Арена вмещает до 20 тысяч зрителей, она принимала турнир UFC 306 в сентябре 2024 года.

В октябре 2025 года стало известно, что 48-летний американец Мейвезер и 47-летний филиппинец Пакьяо ведут переговоры о прибыльном продолжении своего противостояния.

Ранее Мейвезер подтвердил, что 25 апреля проведет выставочный бой с американским боксером Майком Тайсоном.

Пакьяо вернулся на ринг 19 июля 2025 года в Лас-Вегасе и бросил вызов американцу Марио Барриосу за его титул WBC в полусреднем весе. Тот бой завершился ничьей. Также Пакьяо проведет выставочный бой 18 апреля 2026 года против россиянина Руслана Проводникова в Лас-Вегасе.

Бой-реванш Мейвезера и Пакьяо состоится спустя более чем 11 лет после их первой встречи, которая остается самым прибыльным боем в истории бокса, собрав более 600 миллионов долларов общего дохода. Их итульный бой в полусреднем весе установил рекорд по продажам платных трансляций — 4,4 миллиона покупок — и собрал более 72 миллионов долларов в кассе.

2 мая 2015 года Мейвезер выиграл у Пакьяо единогласным решением судей. Это был бой за титул чемпиона мира по версиям WBC (4-я защита Мейвезера), WBA (2-я защита Мейвезера), WBO (2-я защита Пакьяо) и The Ring (3-я защита Мейвезера). Счет судей: 110-118 и 112-116 (дважды).