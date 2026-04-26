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26 апреля, 16:37

Боксерский поединок в Турции с участием россиянина Горохова завершился массовой дракой

Алина Савинова

Во время поединка между россиянином Сергеем Гороховым и турком Эмирханом Калканом на боксерском турнире в Трабзоне (Турция) произошла массовая драка с участием зрителей, сообщает Karar.

Горохов победил соперника в бою за титул чемпиона мира по версии UBO. Некоторые зрители были недовольны празднованием российского боксера. Издание опубликовало видео, на котором видно, как большое количество людей выбежали на ринг, после чего началась массовая драка — в ход пошли кулаки, ноги, в сторону ринга полетели пластиковые бутылки и стулья. Драка не прекращалась даже после многократных призывов по громкоговорителям успокоиться.

Турнир пришлось прервать, а победитель не был объявлен официально. По факту инцидента начато расследование.

36-летний Горохов является чемпионом России по боксу среди профессионалов (2023), а также чемпионом по версии WBC International (2021).

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