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Боксер Сосулин проведет защиту пояса IBA Intercontinental на турнире IBA.PRO 12 в Самаре

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

10-раундовый бой между российским боксером Павлом Сосулиным и испанцем Хорхе Фортеа станет главным в расписании турнира IBA.PRO 12, который состоится в Самаре 6 ноября в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Сосулин проведет защиту пояса IBA Intercontinental в первом среднем весе. На счету 29-летнего боксера 12 побед без поражений, у его 34-летнего соперника — 25 побед и четыре поражения.

В рейтинге WBA россиянин занимает вторую строчку. Фортеа возглавляет рейтинг среди испанских боксёров первого среднего веса.

В рамках турнира IBA.PRO 12 также разыграют пояс WBA Asia East в первом среднем весе в поединке между россиянином Эдгардом Москвичевым (19-2-2, КО 7) и Улугбеком Собировым (15-5, КО 9) из Узбекистана.

Российский боксер Али Измаилов (13-0, КО 9) и иранец Мейсам Гешлаги (5-2-1, КО 4) встретятся в со-главном поединке в полутяжелом весе.

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Хорхе Фортеа
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