Умар Саламов: «Следующим моим соперником может стать Юновидов или Такам»

Чемпион WBA International в бриджервейте, российский боксер Умар Саламов рассказал о своих дальнейших планах.

«В дальнейшем я рассчитываю, что моя команда сумеет договориться о поединке с Георгием Юновидовым, который сейчас идет на победной серии. Также рассматриваю возможность перехода в тяжелый вес и проведение там поединка с Карлосом Такамом», — сказал Саламов.

Саламов в последнем бою победил соотечественника Юрия Кашинского и завоевал пояс WBA International в бриджервейте. На счету экс-чемпиона IBO, WBO International, IBF International и EBP Саламова 32 победы и два поражения на профессиональном ринге.