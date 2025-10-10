Бой Бетербиева с американцем Николсоном отменен

Соперник бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева американец Деон Николсон сообщил об отмене боя с россиянином.

Их поединок должен был состояться 22 ноября.

«Только что получил известие об отмене моего боя с Артуром Бетербиевым. Надеюсь, скоро у меня будет информация о другом поединке. Я продолжаю работать и готовиться. Артур, возможно, в следующий раз», — написал Николсон в своих соцсетях.

40-летний Бетербиев в профессиональной карьере одержал 21 победу и потерпел 1 поражение. Россиянин провел свой последний бой 22 февраля против Дмитрия Бивола, которому проиграл решением большинства судей.