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Бой Бетербиева с американцем Николсоном отменен

Алина Савинова

Соперник бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева американец Деон Николсон сообщил об отмене боя с россиянином.

Их поединок должен был состояться 22 ноября.

«Только что получил известие об отмене моего боя с Артуром Бетербиевым. Надеюсь, скоро у меня будет информация о другом поединке. Я продолжаю работать и готовиться. Артур, возможно, в следующий раз», — написал Николсон в своих соцсетях.

40-летний Бетербиев в профессиональной карьере одержал 21 победу и потерпел 1 поражение. Россиянин провел свой последний бой 22 февраля против Дмитрия Бивола, которому проиграл решением большинства судей.

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Артур Бетербиев
Бокс
Деон Николсон
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