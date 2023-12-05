Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 16:05

Проводников: «Мне приходилось из миски соседской собаки хлеб таскать, чтобы поесть»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Руслан Проводников.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO Руслан Проводников (25-5) в подкасте Григория Дрозда откровенно рассказал о бедном детстве, подчеркнув, что трудности сделали его тем, кем он сейчас является.

«Прежде чем здесь сидеть и с тобой общаться как чемпион мира, мне тогда приходилось из миски соседской собаки хлеб таскать, чтобы поесть, — признался Проводников. — Я, честно, тогда все это проклинал: свою принадлежность, национальность, внешность, то, что родители мне не могут позволить то, что позволено другим детям. Но, когда прошло время, когда я стал чемпионом мира, оглянувшись назад, я осознал, что именно эти вещи сделали меня тем, кто я есть. В жизни так всегда: либо тебя что-то убивает, либо делает сильнее.

Конечно, я не один. Человек не может сам себя сделать, на его становление влияет очень много людей. И вот многие применяют ко мне фразу: «Руслан сделал себя сам». Нет. Был мой первый тренер, который привил мне любовь к спорту и дал мне понять: «Руслан, ты можешь изменить свою судьбу, но, если ты сам этого не захочешь, никто тебе не поможет». Люди приходят в твою жизнь, кто-то что-то хорошее оставляет, кто-то — плохое, но тем не менее я сегодня благодарен этим людям. Сегодня это моя семья, супруга, моя команда, Андрей Напольских, Вадим Корнилов. Я их держусь, я им очень благодарен. Неважно, кто чем помог. Кто-то — авторитетом, кто-то — словом, кто-то — финансово. Благодаря этим людям я сегодня здесь, благодаря тем трудностям.

Сегодня на это смотрю с улыбкой и говорю спасибо тем детям, которые тогда меня дразнили. Где они сейчас? Они, может, сейчас живут простой, обычной жизнью, ничем не примечательны, а я чемпион мира. И они сегодня гордятся, что они со мной учились и что они меня знают. Поэтому хочется сказать всем, кто будет слушать подкаст: никогда не опускайте руки. Позвольте всем тем трудностям, на которые вы сегодня жалуетесь, выкинуть вас наверх так высоко, как это возможно. Все начинается с мелочей. Чтобы пройти дорогу в 1000 миль, надо сделать первый шаг».

 

Проводников объявил о завершении карьеры в 2021-м после победы в благотворительном поединке над бывшим претендентом на чемпионский титул UFC Али Багаутиновым.

Источник: https://youtu.be/Nb6Ydci7nbA?si=Masb87cVcolKdFTc
Руслан Проводников
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Загитова заявила, что будет работать тренером в своей школе фигурного катания
Валиева становится светской львицей. Сможет ли она остаться спортсменкой?
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Руслан Проводников: «Бег по утрам — это не спорт, это доза счастья, медитация»

Проводников: «Перед спаррингом с Пакьяо я так переживал, ночь не спал»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости