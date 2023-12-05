Проводников: «Мне приходилось из миски соседской собаки хлеб таскать, чтобы поесть»

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO Руслан Проводников (25-5) в подкасте Григория Дрозда откровенно рассказал о бедном детстве, подчеркнув, что трудности сделали его тем, кем он сейчас является.

«Прежде чем здесь сидеть и с тобой общаться как чемпион мира, мне тогда приходилось из миски соседской собаки хлеб таскать, чтобы поесть, — признался Проводников. — Я, честно, тогда все это проклинал: свою принадлежность, национальность, внешность, то, что родители мне не могут позволить то, что позволено другим детям. Но, когда прошло время, когда я стал чемпионом мира, оглянувшись назад, я осознал, что именно эти вещи сделали меня тем, кто я есть. В жизни так всегда: либо тебя что-то убивает, либо делает сильнее.

Конечно, я не один. Человек не может сам себя сделать, на его становление влияет очень много людей. И вот многие применяют ко мне фразу: «Руслан сделал себя сам». Нет. Был мой первый тренер, который привил мне любовь к спорту и дал мне понять: «Руслан, ты можешь изменить свою судьбу, но, если ты сам этого не захочешь, никто тебе не поможет». Люди приходят в твою жизнь, кто-то что-то хорошее оставляет, кто-то — плохое, но тем не менее я сегодня благодарен этим людям. Сегодня это моя семья, супруга, моя команда, Андрей Напольских, Вадим Корнилов. Я их держусь, я им очень благодарен. Неважно, кто чем помог. Кто-то — авторитетом, кто-то — словом, кто-то — финансово. Благодаря этим людям я сегодня здесь, благодаря тем трудностям.

Сегодня на это смотрю с улыбкой и говорю спасибо тем детям, которые тогда меня дразнили. Где они сейчас? Они, может, сейчас живут простой, обычной жизнью, ничем не примечательны, а я чемпион мира. И они сегодня гордятся, что они со мной учились и что они меня знают. Поэтому хочется сказать всем, кто будет слушать подкаст: никогда не опускайте руки. Позвольте всем тем трудностям, на которые вы сегодня жалуетесь, выкинуть вас наверх так высоко, как это возможно. Все начинается с мелочей. Чтобы пройти дорогу в 1000 миль, надо сделать первый шаг».

Проводников объявил о завершении карьеры в 2021-м после победы в благотворительном поединке над бывшим претендентом на чемпионский титул UFC Али Багаутиновым.