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16 октября 2025, 16:13

Мурат Гассиев проведет бой с Кубратом Пулевым на IBA.PRO 13 в Дубае

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Российский тяжеловес Мурат Гассиев проведет поединок против регулярного чемпиона WBA Кубрата Пулева. Боксеры возглавят турнир IBA.PRO 13, который пройдет 12 декабря в Дубае.

«У Мурата Гассиева на 12 декабря в Дубае запланирован бой с регулярным чемпионом WBA в тяжелом весе Кубратом Пулевым. Этот поединок возглавит турнир IBA.PRO 13. Нас ожидает мощный ивент. Будет очень круто», — сказал Ал Сиеста «СЭ».

В последнем поединке, который состоялся в августе этого года в Майами, Гассиев победил американца Джереми Милтона. У 31-летнего россиянина 32 победы и 2 поражения.

44-летний Пулев провел последний бой в декабре-2024, победив Мануэля Чарра. На счету болгарина 32 победы и 3 поражения.

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Мурат Гассиев
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