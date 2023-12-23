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Бои Бивола, Джошуа и Уайлдера: кард и где смотреть трансляцию сегодня

Боксерский турнир от Matchroom Boxing начнется в Эр-Рияде 23 декабря в 21:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images

Боксерский турнир от Matchroom Boxing пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 23 декабря, в субботу. Вечер бокса начнется в 21.00 по московскому времени.

Главным событием вечера станет поединок Энтони Джошуа — Отто Валлин. В соглавном бою встретятся Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер. В третьем по значимости событии Дмитрий Бивол проведет титульный поединок против Линдона Артура

Полный кард боксерского турнира 23 декабря

  • Энтони Джошуа (Великобритания, 26-3) — Отто Валлин (Швеция, 26-1), тяжелый весДеонтей Уайлдер (США, 43-2-1) — Джозеф Паркер (Новая Зеландия, 33-3), тяжелый вес
  • Дмитрий Бивол (Россия, 21-0) — Линдон Артур (Великобритания, 23-1), полутяжелый вес, бой за пояс WBA Super
  • Даниэль Дюбуа (Великобритания, 19-2) — Джаррелл Миллер (США, 26-0-1), тяжелый вес
  • Джей Опетайя (Австралия, 23-0) — Эллис Зорро (Великобритания, 17-0), крузервейт (вес между полутяжелым и тяжелым), бой за пояс IBF
  • Арсланбек Махмудов (Россия, 18-0) — Агит Кабайел (Германия, 23-0), тяжелый вес
  • Филип Хргович (Хорватия, 16-0) — Марк Де Мори (Хорватия, 41-2-2), тяжелый вес
  • Фрэнк Санчес (Куба, 23-0) — Джуниор Фа (Новая Зеландия, 20-2), тяжелый вес

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира от Matchroom Boxing. В России официальной трансляции турнира не будет. Бесплатно в прямом эфире следить за поединками можно в тематических Telegram-каналах и группах в соцсети «ВКонтакте». Также ивент будет транслировать платный онлайн-кинотеатр «Окко Спорт».

Бой Дмитрий Бивол — Линдон Артур в прямом эфире покажет Первый канал. Начала трансляции в субботу, 23 декабря — 23.35 по московскому времени.

Бокс/ММА: новости и статьи, интервью, рейтинг лучших бойцов и боксеров России в актуальном виде на сайте

Бокс
Дмитрий Бивол
Линдон Артур
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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