Боб Арум назвал потенциальную дату реванша между Бетербиевым и Биволом

Промоутер Боб Арум назвал возможную дату второго боя между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Так как фестиваль боев в Эр-Рияде завершается в феврале, ближайшая дата реванша — следующий октябрь. Каждый из этих ребят проведет по поединку с другими боксерами, и потом они встретятся в октябре», — цитирует Арума журналист Дэн Рафаэл в соцсети X.

Бетербиев 13 октября в Эр-Рияде победил судейским решением Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.