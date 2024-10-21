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Боб Арум назвал потенциальную дату реванша между Бетербиевым и Биволом

Руслан Минаев
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Промоутер Боб Арум назвал возможную дату второго боя между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Так как фестиваль боев в Эр-Рияде завершается в феврале, ближайшая дата реванша — следующий октябрь. Каждый из этих ребят проведет по поединку с другими боксерами, и потом они встретятся в октябре», — цитирует Арума журналист Дэн Рафаэл в соцсети X.

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Бетербиев 13 октября в Эр-Рияде победил судейским решением Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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