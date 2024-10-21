Каливод считает, что Хачанову была необходима победа на турнире в Алма-Ате

Заслуженный тренер России Александр Каливод прокомментировал победу россиянина Карена Хачанова на турнире ATP в Алма-Ате.

В решающем матче 28-летний российский теннисист обыграл канадца Габриэля Диалло.

«После того как Хачанов в 2018 году выиграл «мастерс» в Париже и вошел в топ-10 мирового рейтинга, мы ждали от него прорыва, учитывая его физические данные, его интеллектуальную и мощную игру, но он где-то остановился. Сейчас он добился классной победы, которая очень ему была нужна. Пусть это и небольшой турнир. Канадец очень здорово играл, очень мощно подавал, хорошо двигался, однако он еще неопытный, иногда проваливается, чем Карен и воспользовался», — цитирует Каливода ТАСС.

После победы на турнире в Казахстане Хачанов поднялся на две строчки в рейтинге АТР. На данный момент он располагается на 24-м месте.