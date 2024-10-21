Суров заявил, что «сделает свою работу» в поединке против Тетерина

Россиянин Давид Суров заявил, что дистанция в четыре раунда не станет для него проблемой в поединке против соотечественника Святослава Тетерина.

«Мне надо будет просто выйти, сделать свою работу и все», — приводит РЕН ТВ слова Сурова.

Он также отметил, что считает Тетерина хорошим боксером.

Суров и Тетерин проведут поединок на турнире по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 25 октября на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Формат боя — 4 раунда по 3 минуты.