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Вадим Туков — Себастиан Папеши: дата и время боя, где смотреть трансляцию

Вадим Туков и Себастиан Папеши проведут бой 30 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Российский боксер Вадим Туков и аргентинец Себастиан Папеши проведут бой в среднем в субботу, 30 мая. Вечер бокса примет спортивный комплекс «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало турнира — около 15.00 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Туков — Папеши

Трансляция в прямом эфире будет доступна на Первом канале и его сайте 1tv.ru, а также на сайте RCC Boxing.

На кону — титул WBA Gold в среднем весе в среднем весе, которым владеет Вадим Туков.

32-летний Вадим Туков в профессиональной карьере одержал 15 побед при нуле поражений.

34-летний Себастиан Папеши идет с рекордом в 22 победы и пять поражений.

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Вадим Туков
Бокс
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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