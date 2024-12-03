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Сегодня, 12:19

Бетербиев высказался о реванше с Биволом

Даниил Аршавский
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Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев на своей странице в соцсетях прокомментировал предстоящий реванш со своим соотечественником Дмитрием Биволом.

Повторный поединок россиян состоится 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде. В первом бою 12 октября 2024 года Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов.

«Вновь увидимся в Рияде 22 февраля», — написал Бетербиев, добавив смайлик машущей руки.

На счету 39-летнего абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе 21 победа (20 нокаутом). 33-летний Бивол одержал 23 победы (12 нокаутом) и потерпел 1 поражение.

Артур Бетербиев. Бетербиев и Бивол проведут реванш. Пока это самый интригующий бой 2025-го

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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