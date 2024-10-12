Усик прокомментировал предстоящий бой россиян Бивола и Бетербиева

Действующий чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBС, WBO и WBA Александр Усик спрогнозировал победителя в поединке двух россиян Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

Бой состоится в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Думаю, что победит Бивол. У него хорошая работа ног, хорошие движения. Смотрел его бой с Канело Альваресом. Отличный бокс, защита, контрудары и комбинации», — приводит слова Усика портал Vringe.

33-летний Бивол выиграл все 23 поединка в профессиональной боксерской карьере. У 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 боях.