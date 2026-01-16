Константин Цзю отреагировал на скандальный бой сына Никиты: «Полный маразм!»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в разговоре с «СЭ» отреагировал на признание несостоявшимся поединка между сыном Никитой Цзю и Майклом Зерафой.

Спортсмены сражались за пояс WBO International в первом среднем весе. Соперники столкнулись головами во втором раунде. Врач оценил состояние Зерафы в перерыве и посоветовал рефери остановить поединок. В начале третьего судья принял решение противостояние остановить и признать его несостоявшимся.

«Как вы помните, у меня был бой против Леонардо Маса, когда я трижды за раунд отправил его в нокдаун, но бой остановили и признали несостоявшимся. Полный бардак! Тоже самое произошло и здесь. Полный маразм! Непрофессионализм судьи, который принял неправильное решение. Боксер говорит: «Я не вижу». Как? У него даже крови не было? Причем сначала он сказал, что ничего не видит, а потом во время интервью обратное. Это поведение показало его сущность», — сказал Цзю «СЭ».

На счету 27-летнего Цзю 11 побед подряд (9 — нокаутом) и ни одного поражения за карьеру. У 33-летнего Зерафы — 34 победы при 5 поражениях.