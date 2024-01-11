Артур Бетербиев: «Как сказал Майк Тайсон, у каждого есть план, пока его не ударят»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) не верит, что его предстоящий оппонент Каллум Смит (29-1) сможет реализовать задуманное — победить его и провести бой с чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0).

«Как говорил Майк Тайсон: «У каждого есть план, прежде чем его ударят». Один спарринг-партнер сравнил спарринг со мной с автомобильной аварией», — сказал Бетербиев в интервью A Tale of Ten Punches.

Бетербиев подерется со Смитом 13 января в Квебеке, Канада.