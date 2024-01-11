Получивший российское гражданство боксер Джонсон назвал 11 января вторым днем рождения

Боксер Кевин Джонсон, получивший гражданство России, назвал 11 января вторым днем рождения.

9 января Джонсон официально стал российским боксером. Сообщалось, что он планирует жить в Самаре и работать тренером. После того, как спортсмену 11-го числа вручили паспорт, он в футболке с портретом президента России Владимира Путина исполнил в свою честь песню Happy Birthday («С днем рождения»).

«С днем рождения меня, с днем рождения, дорогой Кевин Владимирович, с днем рождения меня», — приводят «Известия» слова спортсмена.

При смене гражданства Джонсон взял отчество «Владимирович». Ранее боксер сообщил, что планирует жить в Самаре и работать тренером.

За время карьеры в профессионалах Джонсон принял участие в 60 поединках, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения. Еще два боя с его участием завершились вничью.