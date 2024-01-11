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Сегодня, 13:06

Гвоздик дал прогноз на бой Бетербиева и Смита: «Я вижу нокаут от Артура»

Гвоздик дал прогноз на бой Бетербиева и Смита
Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-1) уверен в победе чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0) над Каллумом Смитом (29-1).

«Бетербиев сломает Смита. Я не вижу здесь особой конкуренции, если только Смит не сможет донести мощную бомбу в начале поединка и, вероятно, уронит Бетербиева. Но этот сценарий кажется практически невозможным. Ты никогда не знаешь, когда боец постареет. Но в этом бою я вижу нокаут от Бетербиева. Я думаю, что это произойдет в шестом раунде, где-то в середине поединка или, может быть, раньше», — сказал Гвоздик в интервью ProBox TV.

Бетербиев подерется со Смитом 13 января в Квебеке, Канада.

Артур Бетербиев
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