Сусленков победил Джойса техническим нокаутом и завоевал пояс WBA Continental в тяжелом весе

Российский боксер Артем Сусленков победил британца Джозефа Джойса в со-главном поединке турнира IBA.PRO 19.

Сусленков выиграл техническим нокаутом — за минуту до конца 11-го раунда судья остановил бой. Благодаря победе россиянин завоевал чемпионский пояс WBA Continental в тяжелом весе.

30-летний Сусленков выиграл все 15 поединков в профессиональной карьере. У 40-летнего Джойса 16 побед и 5 поражений в профессиональном боксе.

Главным боем турнира IBA.PRO 19, который проходит в Москве на «ВТБ Арене», станет встреча россиянина Мурата Гассиева и немца Питера Кадиру за чемпионский пояс WBA в тяжелом весе.