Махмудов заявил, что не думает о досрочной победе над Фьюри

Российский боксер Арсланбек Махмудов рассказал о плане на бой с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

«Он прекрасный боксер. И я не думаю только о нокауте. Я буду слушать моего тренера. Случится то, что должно случиться. Я рассчитываю не только на нокаут. У меня только один план. Нанести побольше ударов. И не дать ему ударить меня. Все просто», — сказал Арсланбек Махмудов на пресс-конференции.

Поединок Фьюри и Махмудова состоится в ночь на 12 апреля в Лондоне.