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Махмудов заявил, что не думает о досрочной победе над Фьюри

Руслан Минаев

Российский боксер Арсланбек Махмудов рассказал о плане на бой с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

«Он прекрасный боксер. И я не думаю только о нокауте. Я буду слушать моего тренера. Случится то, что должно случиться. Я рассчитываю не только на нокаут. У меня только один план. Нанести побольше ударов. И не дать ему ударить меня. Все просто», — сказал Арсланбек Махмудов на пресс-конференции.

Арсланбек Махмудов и&nbsp;Тайсон Фьюри.Арсланбек Махмудов — Тайсон Фьюри: онлайн-трансляция боя

Поединок Фьюри и Махмудова состоится в ночь на 12 апреля в Лондоне.

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Арсланбек Махмудов
Тайсон Фьюри
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