Рой Джонс: «Вес не будет иметь значения в бою Канело и Кроуфорда»

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях американец Рой Джонс — младший прокомментировал предстоящий поединок между соотечественником Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Канело Альваресом.

«Не думаю, что вес будет иметь значение. Когда Кроуфорд выступал в 67 кг, ему приходилось сбрасывать вес с 79-82 кг. Теперь ему нужно сбросить до 76 кг, и я уверен, что он весил больше перед началом подготовки», — сказал Джонс в подкасте All The Smoke.

Поединок между бойцами состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).