На Мейвезера подали в суд за неуплату аренды частного самолета

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший обвинен в неуплате за аренду частного самолета, сообщает издание Complex.

По информации источника, компания Jet Set Aircraft подала иск в окружной суд Лос-Анджелеса, требуя от спортсмена 105 тысяч долларов за неоплаченный чартерный рейс на острова Теркс и Кайкос, состоявшийся в сентябре 2025 года.

Ранее Business Insider сообщил о задолженности 49-летнего боксера перед налоговой службой США в размере 7,3 миллиона долларов, накопленной за период с 2018 по 2023 год. Иск против спортсмена был подан в марте.

В феврале Мейвезер объявил о возобновлении карьеры и планах провести три боя в 2026 году. Он является бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях. Всего на счету американца 50 побед в 50 поединках на профессиональном ринге.

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