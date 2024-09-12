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Альварес: «Я был бы счастлив отомстить Мейвезеру за поражение»

Давид Хачатрян
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Чемпион мира по версии WBA, WBC и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (61-2) в интервью DAZN отметил, что принял бы бой с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим (50-0), если бы ему его предложили.

— Вы бы хотели провести еще один поединок с Флойдом Мейвезером?

— Да, конечно. Я был бы счастлив, если бы мне представился случай отомстить. Мы понимаем, что этого не произойдет. Но да, я бы с радостью избавился от этой небольшой досады.

Мейвезер победил Альвареса решением большинства судей (114-114, 116-112, 117-111). Бой состоялся 14 сентября 2013 года в MGM Grand Garden Arena в Парадайсе, США.

Бокс
Сауль Альварес
Флойд Мейвезер-младший
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