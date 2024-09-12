Райан Гарсия бросил вызов Теофимо Лопесу: «Давай подеремся в апреле»

Бывший временный чемпион в легком весе по версии WBC Райан Гарсия (24-1) обратился к чемпиону по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопесу (22-1) с предложением провести бой в апреле 2025-го.

«Райан Гарсия против Теофимо Лопеса. Мое возвращение в апреле. Давай сделаем это, Тео», — написал Гарсия в соцсети X.

Боксер в прошлом бою победил чемпиона мира в первом легком весе по версии WBC Девина Хейни (31-0) решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109) 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Позже бой был признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста Гарсии на вещество остарин.

Лопес победил Стива Клаггетта (38-8) единогласным решением судей (108-120, 108-120, 109-119). Бой состоялся 29 июня в Майами, США.