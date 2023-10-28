Джонс-младший готов провести бой против Емельяненко
Экс-абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший готов провести поединок против российского бойца Федора Емельяненко.
«Я готов выйти на бой против Федора. Это было бы очень интересное событие», — приводит слова Джонса-младшего ТАСС
Ранее Емельяненко высказался о желании провести боксерский поединок против Майка Тайсона, однако промоутер Боб Арум сообщил, что переговоров по организации этого боя никогда не было.
Источник: https://tass.ru/sport/19140943
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