Джонс-младший готов провести бой против Емельяненко

Экс-абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший готов провести поединок против российского бойца Федора Емельяненко.

«Я готов выйти на бой против Федора. Это было бы очень интересное событие», — приводит слова Джонса-младшего ТАСС

Ранее Емельяненко высказался о желании провести боксерский поединок против Майка Тайсона, однако промоутер Боб Арум сообщил, что переговоров по организации этого боя никогда не было.