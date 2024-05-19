Александр Усик — Тайсон Фьюри: обзор лучших моментов боя

Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в главном поединке боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Он завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Видео лучших моментов боя смотрите на YouTube-канале Top Rank Boxing.

Для 35-летнего Фьюри это поражение стало первым в карьере. До этого боя он одержал 34 победы и один бой с его участием завершился вничью.

На счету 37-летнего Усика теперь 22 победы в 22 проведенных поединках.

«СЭ» провел текстовую-онлайн трансляцию турнира в Саудовской Аравии.