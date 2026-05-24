Бой Усика и Верхувена: будет ли реванш

Украинский боксер Александр Усик победил голландца Рико Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде на турнире на территории пирамид Гизы в Египте в ночь с субботы на воскресенье с 23 на 24 мая.

Нидерландец заявил о желании провести реванш с Усиком вне зависимости от того, какими будут результаты апелляции.

«Я бы с удовольствием провёл реванш с Усиком, но это не от меня зависит. В боксе есть свои правила, и я уже однажды их нарушил. Не знаю, как всё сложится. Я очень благодарен за то, что Усик согласился на бой. Для меня было огромной честью выйти на ринг с Усиком. Мне нравится выступать против лучших», — приводит слова Верхувена журнал The Ring.

У украинца есть два варианта дальнейшего развития карьеры: бой с непобежденным немецким боксером Агитом Кабайелом или реванш с Верхувеном. Украинец заявил, что может провести поединки с обоими.

«Что я хочу больше — бой с Кабайелом или реванш с Верхувеном? Могу побоксировать с обоими», — сказал Усик после боя.