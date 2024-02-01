Ломаченко и Камбосос поспорили на пресс-конференции: «Ты не воспользовался своим шансом»

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3) считает, что он не проиграл бывшему абсолютному чемпиону мира в легком весе Девину Хейни (31-0), в то время как экс-чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21-2) проиграл Хейни дважды.

«Наши бои с Девином Хейни прошли по-разному. На мой взгляд, я не проиграл тот бой. У Камбососа было два шанса, и он ими не воспользовался», — сказал Ломаченко на пресс-конференции, на что Камбосос заметил: «Да, я проиграл Хейни, но там был еще такой парень, как Теофимо Лопес [Лопес победил Ломаченко, а Камбосос — Лопеса]. Ты не воспользовался своим шансом, а я его использовал».

Ломаченко и Камбосос подерутся 12 мая за вакантный титул IBF в легком весе в Перте, Австралия.