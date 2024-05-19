Волкановски — о победе Усика над Фьюри: «Все решил нокдаун»

Авсстралийский боец UFC Алекс Волкановски прокомментировал победу украинца Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри в главном поединке боксерского вечера в Эр-Рияде.

«Все решил нокдаун. Не могу дождаться реванша!» — написал Волкановски в социальной сети.

Для 35-летнего Фьюри это поражение стало первым в карьере. До этого боя он одержал 34 победы и один бой с его участием завершился вничью. На счету 37-летнего Усика теперь 22 победы в 22 проведенных поединках.