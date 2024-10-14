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Альберт Батыргазиев подерется с Альбертом Пагарой на турнире в Уфе

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Олимпийский чемпион-2020, временный чемпион WBA Альберт Батыргазиев (11-0, КО 8) узнал имя нового соперника по поединку 17 октября в Уфе во время первой защиты пояса чемпиона IBA в весе до 60 кг.

Российский боксер встретится с Альбертом Пагарой (35-1, КО 24) из Филиппин. Этот 10-раундовый поединок возглавит турнир «Ночь чемпионов IBA». Изначально соперником Батыргазиева должен был стать бывший суперчемпион WBA Николас Уолтерс (29-1-1, КО 22) из Ямайки.

«К сожалению, команда Уолтерса, мягко говоря, непрофессионально отнеслась к процессу. У нас был подписан контракт, но они отказались от поединка, ссылаясь на травму. Даже прислали соответствующие медицинские документы. Но выявлен факт, что у Уолтерса на начало ноября запланирован другой поединок с Диасом. Наша команда подаст на него в суд за неисполнение контрактных обязательств. Но не в этом суть. Мы уже научены опытом, поэтому еще в начале сентября у нас был заключен контракт с Пагарой, который готовился к бою в качестве резервиста», — сказал менеджер и тренер Батыргазиева Эдуард Кравцо.

Батыргазиев завоевал титул IBA в декабре 2023 года на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае, когда единогласным решением судей одолел многократного призёра Олимпийских игр кубинца Ласаро Альвареса. В последний раз 30-летний Пагара выходил на ринг в июне этого года, когда завоевал пояс IBF Asia.

Альберт Батыргазиев
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